«Хезболла» заявила о запуске по Израилю 200 ракет и роя боевых дронов

Армия обороны Израиля подтвердила массированную атаку со стороны Ливана. В ряде районов севера еврейского государства объявлена воздушная тревога. Средства ПВО перехватили и уничтожили часть ракет и дронов, однако из-за падения остальных на земле возникли пожары.

Вслед за активизацией «Хезболлы» израильские военные начали наносить авиаудары по целям на юге Ливана. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее некоторые западные СМИ узнали, что Израиль может начать операцию против баз группировки в Южном Ливане на третьей или четвертой неделе июля.

