«Хезболла» заявила о запуске по Израилю 200 ракет и роя боевых дронов
Боевики военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла» заявили, что выпустили по военным базам на севере Израиля 200 ракет, а также целые рои беспилотных летательных аппаратов, оснащённых взрывчаткой. Официальное заявление группировки цитирует The Times of Israel.
В «Хезболее» объяснили, что предприняли атаку в качестве ответа на авиаудар Военно-воздушных сил Израиля в среду 3 июля. Тогда при авианалёте был убит один из военачальников проиранской группировки в Ливане Мухаммед Насер.
Армия обороны Израиля подтвердила массированную атаку со стороны Ливана. В ряде районов севера еврейского государства объявлена воздушная тревога. Средства ПВО перехватили и уничтожили часть ракет и дронов, однако из-за падения остальных на земле возникли пожары.
Вслед за активизацией «Хезболлы» израильские военные начали наносить авиаудары по целям на юге Ливана. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее некоторые западные СМИ узнали, что Израиль может начать операцию против баз группировки в Южном Ливане на третьей или четвертой неделе июля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Украина не будет прекращать огонь для начала переговоров с Россией
- Пассажиры упавшего в кювет автобуса в Кузбассе заявили, что водитель был трезв
- Россиянам объяснили опасность ранних арбузов
- Захару Прилепину вручили орден Мужества
- Маск рассказал, как хотел бы назвать первый город на Марсе
- «Хезболла» заявила о запуске по Израилю 200 ракет и роя боевых дронов
- В Рособрнадзор поступило 58 обращений об отмене ЕГЭ
- Московский медиафестиваль пройдет на ВДНХ с 31 августа по 1 сентября
- Голикова: Число россиянок репродуктивного возраста будет снижаться до 2046 года
- ЕС ввел предварительные импортные пошлины на китайские электромобили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru