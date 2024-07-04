«Хезболла» заявила о запуске по Израилю 200 ракет и роя боевых дронов

Боевики военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла» заявили, что выпустили по военным базам на севере Израиля 200 ракет, а также целые рои беспилотных летательных аппаратов, оснащённых взрывчаткой. Официальное заявление группировки цитирует The Times of Israel.

В «Хезболее» объяснили, что предприняли атаку в качестве ответа на авиаудар Военно-воздушных сил Израиля в среду 3 июля. Тогда при авианалёте был убит один из военачальников проиранской группировки в Ливане Мухаммед Насер.

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Армия обороны Израиля подтвердила массированную атаку со стороны Ливана. В ряде районов севера еврейского государства объявлена воздушная тревога. Средства ПВО перехватили и уничтожили часть ракет и дронов, однако из-за падения остальных на земле возникли пожары.

Вслед за активизацией «Хезболлы» израильские военные начали наносить авиаудары по целям на юге Ливана. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее некоторые западные СМИ узнали, что Израиль может начать операцию против баз группировки в Южном Ливане на третьей или четвертой неделе июля.

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
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