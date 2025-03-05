Письмо Зеленского, спасибо Маску и Гренландия: Трамп раскрыл карты перед конгрессом США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от главы Украины Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом американский президент сообщил, выступая с речью в Конгрессе США 4 марта. Трансляция велась на сайте Белого дома.

В письме украинский лидер якобы выразил готовность начать мирный диалог. Трамп отметил, что в письме говорилось, что «Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить наступление долгосрочного мира», а также что никто не хочет мира больше, чем сами украинцы.

Это вторая попытка президента Украины примириться с Трампом после скандальной перепалки в Белом доме. Накануне Зеленский опубликовал сообщение, в котором сожалеет о том, как прошла та встреча. При этом президент Украины так и не извинился, как этого требовали в администрации президента США.

ПРЕКРАСНЫЙ ИСХОД

Ранее Трамп сообщил, что его первое обращение к обеим палатам Конгресса в качестве президента США, которое было намечено на вечер 4 марта 2025 года, станет «грандиозным событием».