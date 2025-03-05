Письмо Зеленского, спасибо Маску и Гренландия: Трамп раскрыл карты перед конгрессом США
Выступая перед Конгрессом, Трамп сделал ряд важных заявлений, сообщив об «покаянном» письме Владимира Зеленского, планах искать в США свои редкоземельные металлы и о готовности Москвы и Киева к переговорам.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от главы Украины Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом американский президент сообщил, выступая с речью в Конгрессе США 4 марта. Трансляция велась на сайте Белого дома.
В письме украинский лидер якобы выразил готовность начать мирный диалог. Трамп отметил, что в письме говорилось, что «Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить наступление долгосрочного мира», а также что никто не хочет мира больше, чем сами украинцы.
Это вторая попытка президента Украины примириться с Трампом после скандальной перепалки в Белом доме. Накануне Зеленский опубликовал сообщение, в котором сожалеет о том, как прошла та встреча. При этом президент Украины так и не извинился, как этого требовали в администрации президента США.
ПРЕКРАСНЫЙ ИСХОД
Ранее Трамп сообщил, что его первое обращение к обеим палатам Конгресса в качестве президента США, которое было намечено на вечер 4 марта 2025 года, станет «грандиозным событием».
В ходе выступления американский лидер рассказал, что получил из России «мощные сигналы» о готовности к мирным переговорам по Украине.
«Разве это не было бы прекрасным исходом?» – задал риторический вопрос глава Белого дома.
Сам Трамп подчеркнул, что «неустанно» работает над прекращением огня и отметил, что пришло время остановить эти бессмысленные военные действия.
При этом он подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо взаимодействовать с обеими сторонами.
Так, за последнее время Россия и США провели несколько раундов публичных переговоров. Последний состоялся 27 февраля в Стамбуле. Там прошли переговоры российской и американской делегаций, посвященные восстановлению полноценной работы дипломатических миссий двух стран. В частности, делегации обсуждали новые контакты в ближайшем будущем.
Первый же раунд переговоров состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. Там стороны обсуждали вопросы восстановления работы посольств в Москве и Вашингтоне, смягчение санкций и другие вопросы.
При этом, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны еще не достигли договоренности о сроках новой встречи, приводят его слова РИА Новости.
ГОТОВЫ К СДЕЛКЕ
Выступая в Конгрессе, Трамп также сообщил, что Зеленский в своем письме не только послал сигнал о готовности начать мирные переговоры, но и отметил, что Украина готова подписать сделку по редкоземельным металлам в любой момент.
Подписание этой сделки должно было пройти 28 февраля в Белом доме, куда с этой целью приехала украинская сторона во главе с Зеленским, однако подписание было сорвано из-за конфликта Зеленского и Трампа. Тогда, по сообщениям телеканала Fox News, Трамп буквально «вышвырнул» украинского лидера из Белого дома за неуважительное поведение. Вашингтон ожидал от сделки с Украиной около $20 млрд прибыли.
В связи с этим, выступая в Конгрессе, Трамп также сообщил, что США собираются нарастить добычу редкоземельных элементов у себя в стране.
«Позднее на этой неделе я также предприму исторические действия по резкому расширению производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США», — отметил он.
Помимо прочего, глава Белого дома уточнил, что Штаты ведут работу «над гигантским газопроводом на Аляске», а их партнерами по проекту могут стать Южная Корея, Япония и другие страны. По словам Трампа, инвестиции в проект могут исчисляться «триллионами долларов».
Трамп также заявил, что «у США больше всего нефти в мире», поэтому отныне они будут расширять её добычу.
ОТВЕТНЫЕ ТАРИФЫ И ГРЕНЛАНДИЯ
Не осталась без внимания Трампа и тема с пошлинами на продукцию из Америки. Так, глава Белого дома заявил, что со 2 апреля США введут ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары.
«Если вы не производите свою продукцию в США, в соответствии с политикой администрации Трампа, вам придется платить тарифы, и в некоторых случаях тарифы будут довольно высокими…другие страны устанавливали тарифы против нас в течение десятилетий, и теперь наша очередь начать вводить тарифы для этих других стран», - отметил президент США.
Так, Трамп напомнил, что Индия облагает американские автомобили пошлинами свыше 100%, а КНР в два раза больше, чем это делает с них США.
По словам американского лидера, новая политика направлена на защиту национального производства и американской экономики. Также он отметил, что возможные немонетарные тарифы тоже не останутся без ответа Штатов.
«Если они примут немонетарные тарифы, чтобы помешать нам выйти на их рынки, то мы также примем немонетарные барьеры, чтобы помешать им выйти на наши рынки», - подчеркнул он.
Помимо прочего, Трамп заявил, что у США впервые в новом тысячелетии будет сформирован сбалансированный федеральный бюджет. Чтобы побороть инфляцию правительство будет снижать стоимость жизни для граждан, в том числе их затраты на топливо.
Так, власти США планируют сократить налоги и предоставить 100% списание расходов для внутреннего производства и всей обрабатывающей промышленности, а для инвесторов, по его словам, вообще скоро появится «золотая карта» за $5 млн.
«Это как грин-карта, только круче», - уточнил Трамп.
Президент США не мог не коснуться и темы с Гренландией. Говоря об этом, он заявил, что Вашингтон поддерживает ее право на самоопределение и готов принять ее в состав страны.
При этом Трамп подчеркнул, что США присоединят Гренландию «так или иначе».
ЭФФЕКТИВНЫЙ МАСК
Также Трамп рассказал об эффективной деятельности на своем посту американского бизнесмена и главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска, который предоставил администрации Трампа занимательные находки о правительственных расходах.
В их числе $8 млн для продвижения ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в Лесото - «о котором никто раньше не слышал» и столько же на опыты с мышами, чтобы сделать их трансгендерами.
Также Трамп похвалил работу Маска, благодаря которой США смогли вернуть свои деньги и сократить долг, чтобы бороться с инфляцией и другими проблемами, уточнил он.
При этом сидевшие в зале демократы высказывали свой молчаливый протест, держа таблички с надписью: «МАСК ВОРУЕТ».
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