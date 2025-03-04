Вэнс: Ни США, ни Европа, ни Украина больше не могут бесконечно воевать

Украинский конфликт достиг той стадии, когда «ни Европа, ни США, ни Украина не могут бесконечно воевать». Об этом в эфире Fox News заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс.

Вэнс отказался считать Россию главной угрозой Европе

По его словам, именно поэтому всем сторонам необходимо сесть за стол переговоров.

«Президент США Дональд Трамп пытается подать чёткий сигнал, что Киеву надо вернуться за стол переговоров и начать обсуждать сделку об ископаемых», - подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам американцев, желающих, чтобы у украинцев была «суверенная и независимая страна».

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своей соцсети X заявил, что будущим президентом США может стать вице-президент Джей-Ди Вэнс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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