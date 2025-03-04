Вэнс: Ни США, ни Европа, ни Украина больше не могут бесконечно воевать
Украинский конфликт достиг той стадии, когда «ни Европа, ни США, ни Украина не могут бесконечно воевать». Об этом в эфире Fox News заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс.
По его словам, именно поэтому всем сторонам необходимо сесть за стол переговоров.
«Президент США Дональд Трамп пытается подать чёткий сигнал, что Киеву надо вернуться за стол переговоров и начать обсуждать сделку об ископаемых», - подчеркнул Вэнс.
Он добавил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам американцев, желающих, чтобы у украинцев была «суверенная и независимая страна».
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своей соцсети X заявил, что будущим президентом США может стать вице-президент Джей-Ди Вэнс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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