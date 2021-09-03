Путин считает «нонсенсом» отсутствие договора о мире с Японией

Президент РФ Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по заключению такого соглашения, однако в Токио всё время меняли условия его подписания.

Эта тема была затронута на пленарном заседании Восточного экономического форума. Модератор дискуссии поинтересовался, как изменились переговоры с Японией по мирному договору после принятия поправок в Конституцию, где записано, что Россия неделима, а Южные Курилы определены навечно частью РФ.

По словам Путина, данные поправки не меняют российского подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Президент также анонсировал введение «беспрецедентного набора» льгот и стимулов для бизнеса на Курильских островах.