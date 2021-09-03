Путин считает «нонсенсом» отсутствие договора о мире с Японией

Президент РФ Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по заключению такого соглашения, однако в Токио всё время меняли условия его подписания.

Эта тема была затронута на пленарном заседании Восточного экономического форума. Модератор дискуссии поинтересовался, как изменились переговоры с Японией по мирному договору после принятия поправок в Конституцию, где записано, что Россия неделима, а Южные Курилы определены навечно частью РФ.

По словам Путина, данные поправки не меняют российского подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Президент также анонсировал введение «беспрецедентного набора» льгот и стимулов для бизнеса на Курильских островах.

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Речь, в частности, идёт об освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок.

Кроме того, на всей территории островов будет действовать режим свободной таможенной зоны. Как пояснил Путин, все эти меры призваны сделать конкурентные условия для работы на Курилах лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент признал, что это очень непростая задача, но к такой цели, по его словам, надо стремиться.

Перед пленарным заседанием состоялась встреча Владимира Путина с модераторами ключевых сессий ВЭФ на полях Восточного экономического форума в режиме видеоконференции, затем президент РФ перешёл к очному общению.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Мирный ДоговорЯпонияПутин
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