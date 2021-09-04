Особый налоговый режим на Курилах могут запустить до конца года
Особый налоговый режим на Курильских островах может быть запущен до конца 2021 года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Накануне президент РФ Владимир Путин во время выступления на ВЭФ заявил, что на Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса: он будет освобожден от налогов на 10 лет. Российский лидер подчеркнул, что налоговыми и таможенными льготами смогут воспользоваться не только российские предприниматели, но и иностранные инвесторы.
Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что надеется на активизацию реальной экономической деятельности в регионе, а не на создание еще одного «классического офшора».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru