Особый налоговый режим на Курилах могут запустить до конца года

Накануне президент РФ Владимир Путин во время выступления на ВЭФ заявил, что на Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса: он будет освобожден от налогов на 10 лет. Российский лидер подчеркнул, что налоговыми и таможенными льготами смогут воспользоваться не только российские предприниматели, но и иностранные инвесторы.

Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что надеется на активизацию реальной экономической деятельности в регионе, а не на создание еще одного «классического офшора».

