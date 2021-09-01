Верховный суд снял с выборов в Госдуму бизнесмена Потапенко

Верховный суд РФ удовлетворил иск Центризбиркома (ЦИК) РФ и отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму, сообщает ТАСС.

Бизнесмена, который выдвигался от Российской партии свободы и справедливости (РПСС), сняли с выборов после обнаружения у него иностранных активов.

Решение суда может быть обжаловано.

Ранее директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, которого сняли с выборов по этой же причине, заявил, что намерен судиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

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