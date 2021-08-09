Верховный суд отказался восстановить Грудинина кандидатом на выборах в Госдуму

Верховный Суд принял решение отказать в восстановлении в качестве кандидата на выборах в Госдуму председателя Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. ВС признал законным решение Центральной избирательной комиссии, которая исключила предпринимателя из федерального списка кандидатов КПРФ.

Таким образом, жалоба компартии и Грудинина отклонена. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал в суде решение ЦИК «неправовым и несправедливым», он сравнил его с расстрелом Белого дома в 1993 году.