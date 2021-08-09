Верховный суд отказался восстановить Грудинина кандидатом на выборах в Госдуму

Верховный Суд принял решение отказать в восстановлении в качестве кандидата на выборах в Госдуму председателя Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. ВС признал законным решение Центральной избирательной комиссии, которая исключила предпринимателя из федерального списка кандидатов КПРФ.

Таким образом, жалоба компартии и Грудинина отклонена. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал в суде решение ЦИК «неправовым и несправедливым», он сравнил его с расстрелом Белого дома в 1993 году.

Без клубнички. ЦИК исключил Грудинина из списка кандидатов от КПРФ

Центризбирком обосновал решение о снятии кандидатуры Грудинина отсутствием необходимых документов. Согласно ЦИК, он не указал, что владеет офшорной компанией в Белизе, что подтвердила Генпрокуратоура РФ.

В жалобе КПРФ подчёркивалось, что в основу выводов надзорного ведомства легли два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не имеют юридической силы на территории Российской Федерации. При этом Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые подтверждают продажу компании в 2017 году и последующую её ликвидацию.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ВыборыВерховный СудПавел Грудинин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры