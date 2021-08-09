Верховный суд отказался восстановить Грудинина кандидатом на выборах в Госдуму
Верховный Суд принял решение отказать в восстановлении в качестве кандидата на выборах в Госдуму председателя Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. ВС признал законным решение Центральной избирательной комиссии, которая исключила предпринимателя из федерального списка кандидатов КПРФ.
Таким образом, жалоба компартии и Грудинина отклонена. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал в суде решение ЦИК «неправовым и несправедливым», он сравнил его с расстрелом Белого дома в 1993 году.
Центризбирком обосновал решение о снятии кандидатуры Грудинина отсутствием необходимых документов. Согласно ЦИК, он не указал, что владеет офшорной компанией в Белизе, что подтвердила Генпрокуратоура РФ.
В жалобе КПРФ подчёркивалось, что в основу выводов надзорного ведомства легли два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не имеют юридической силы на территории Российской Федерации. При этом Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые подтверждают продажу компании в 2017 году и последующую её ликвидацию.
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