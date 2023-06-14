На Украине против философа Дугина завели уголовное дело

«Евразийское движение» Александра Дугина в сообщении СБУ в Telegram-канале называется прокремлевским. Также поясняется, что Дугин в своих «многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату».

В ведомстве уточнили, что возбудили в отношении Дугина уголовное дело по двум статьям: «посягательство на территориальную целостность Украины» и «геноцид».

20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. За рулем была политолог Дарья Дугина - дочь философа Александра Дугина. Девушка погибла. Убийство Дарьи Дугиной было подготовлено украинскими спецслужбами, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк, которая сейчас скрывается в Эстонии.



