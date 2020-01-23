Новости за ночь: Топилин возглавил Пенсионный фонд, Скворцова – ФМБА
Экс-глава Минздрава Вероника Скворцова и бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин получили новые руководящие должности. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а Топилина – председателем правления Пенсионного фонда России.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.
Вероника Скворцова возглавляла Минздрав с 2012 года. В новом составе кабмина этот пост доверили экс—руководителю Росздравнадзора Михаилу Мурашко. Топилина после 7,5 лет работы во главе Минздрава на этом посту сменил замминистра финансов Антон Котяков.
К социальному блоку правительства Медведева было больше всего вопросов, в том числе по выполнению майских указов президента, отмечали эксперты.
«Мы уже два раза обожглись на правительствах 2012 и 2017 годов, и по итогам их деятельности стало понятно, что нужно менять целыми блоками. В результате микроэкономический и социальный блоки были заменены практически полностью. Новые лица в правительстве – это люди из отраслей, которые знают ситуацию изнутри, знают проблемы, знакомы с функционалом и обладают, судя по их бэкграунду, необходимыми компетенциями», - прокомментировал НСН смену министров генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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