Замеченные в Ливии «российские» МиГ-29 назвали белорусскими

В то же время в Belarus Security Blog эти данные подвергли сомнениям. Там не исключили варианта, что одна из противоборствующих сторон в лице Ливийской национальной армии могла получить технику, закупленной третьей стороной, например ОАЭ, через белорусских оружейных трейдеров, но необязательно в Белоруссии.



Также отмечается, что пилоты, которые управляют истребителями и вертолетами, могут быть наемниками, а не официальными военнослужащими.



Ранее СМИ сообщили, что в Ливии были замечены российские истребители, летящие по направлению из Сирии. При этом самолеты якобы будут использоваться на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара



В свою очередь министр внутренних дел правительства национального согласия, противостоящего ЛНА, Фатхи Башаг заявил, что с российской базы в Сирии Хмеймим вылетело как минимум шесть самолетов МиГ-29 и два фронтовых бомбардировщика Су-24.



В настоящее время в Ливии одновременно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Хафтара на востоке страны, который поддерживает парламент.

