Замеченные в Ливии «российские» МиГ-29 назвали белорусскими

Истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства, которые были замечены на спутниковых снимках в Ливии, могли быть ранее приобретены Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) у Белоруссии. Об этом сообщает The Drive.

Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии

В то же время в Belarus Security Blog эти данные подвергли сомнениям. Там не исключили варианта, что одна из противоборствующих сторон в лице Ливийской национальной армии могла получить технику, закупленной третьей стороной, например ОАЭ, через белорусских оружейных трейдеров, но необязательно в Белоруссии.

Также отмечается, что пилоты, которые управляют истребителями и вертолетами, могут быть наемниками, а не официальными военнослужащими.

Ранее СМИ сообщили, что в Ливии были замечены российские истребители, летящие по направлению из Сирии. При этом самолеты якобы будут использоваться на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара

В свою очередь министр внутренних дел правительства национального согласия, противостоящего ЛНА, Фатхи Башаг заявил, что с российской базы в Сирии Хмеймим вылетело как минимум шесть самолетов МиГ-29 и два фронтовых бомбардировщика Су-24.

В настоящее время в Ливии одновременно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Хафтара на востоке страны, который поддерживает парламент.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:ВойнаИстребителиЛивия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры