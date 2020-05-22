Замеченные в Ливии «российские» МиГ-29 назвали белорусскими
Истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства, которые были замечены на спутниковых снимках в Ливии, могли быть ранее приобретены Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) у Белоруссии. Об этом сообщает The Drive.
В то же время в Belarus Security Blog эти данные подвергли сомнениям. Там не исключили варианта, что одна из противоборствующих сторон в лице Ливийской национальной армии могла получить технику, закупленной третьей стороной, например ОАЭ, через белорусских оружейных трейдеров, но необязательно в Белоруссии.
Также отмечается, что пилоты, которые управляют истребителями и вертолетами, могут быть наемниками, а не официальными военнослужащими.
Ранее СМИ сообщили, что в Ливии были замечены российские истребители, летящие по направлению из Сирии. При этом самолеты якобы будут использоваться на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара
В свою очередь министр внутренних дел правительства национального согласия, противостоящего ЛНА, Фатхи Башаг заявил, что с российской базы в Сирии Хмеймим вылетело как минимум шесть самолетов МиГ-29 и два фронтовых бомбардировщика Су-24.
В настоящее время в Ливии одновременно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Хафтара на востоке страны, который поддерживает парламент.
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