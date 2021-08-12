Рада: послания Путина Украине будут иметь последствия
Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин предостерег украинские власти от неадекватной реакции на предупреждения президента России Владимира Путина.
На своей странице в Facebook он написал, что российский лидер не один раз говорил о том, что Киев ведет неправильную политику. По словам парламентария, Украина решила игнорировать эти предупреждения.
Кузьмин считает, что первое послание от Путина якобы касалось Майдана, но этого в Киеве никто не понял. Затем были Крым, иск в ЕСПЧ к Украине, заявление в ООН, статья президента РФ про Украину.
«Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» — написал украинский депутат.
Кузьмин предупредил о последствиях подобного непонимания.
Напомним, президент РФ Владимир Путин опубликовал статью на русском и украинском языках «Об историческом единстве русских и украинцев». По словам российского лидера, русские и украинцы – один народ, единое целое, а возникшая в последние годы между ними стена – это результат и собственных ошибок, допущенных в разные периоды, и «целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства».
Экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в ответ на публикацию российского лидера разместил свою статью в польском издании Gazeta Wyborcza.
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