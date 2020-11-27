Хуснуллин намерен добиваться продления программы льготной ипотеки
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин намерен добиваться продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года, передает ТАСС.
По его словам, без этого невозможно развитие страны.
Программу льготной ипотеки изначально действовала в России до 1 ноября 2021 года, однако её решили продлить до 1 июля 2021 года. Взять ипотечный кредит под 6,5% годовых можно только на приобретение жилья в новостройках.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина говорила на этой неделе, что льготная ипотека может привести к снижению доступности жилья, так как уже отмечается рост цен на жильё на первичном рынке. По её словам, он опережает как инфляцию, так и рост доходов населения, напоминает RT.
Вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью НСН заявил, что благодаря программе российские города стали чуть меньше похожи на бетонные джунгли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru