Россия собирается восстановить и построить заново в новых регионах 3 тысячи многоэтажек в 2023 году

В недавно присоединенных регионах России в текущем году планируется отремонтировать или восстановить порядка 3 тысяч многоквартирных домов и построить 47 новых многоэтажек. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас строители возводят 47 многоэтажек в Мариуполе, Волновахе и Алчевске. В планах по восстановлению — более 2,8 тыс. домов.

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Вице-премьер уточнил, что к строительству домов привлечены федеральные заказчики, сотрудники Военно-строительного комплекса из 56 регионов.

В 2021 году, по словам Хуснуллина, в новых регионах были отремонтированы и восстановлены около 1,3 тыс. многоквартирных жилых домов, пострадавших от боевых действий.

Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал договоры о вхождении в состав России территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Хуснуллин заявлял об «уникально» высоких темпах восстановления Крымского моста. Он также сообщал, что железнодорожная часть моста будет восстановлена к середине лета.


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