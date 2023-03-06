Россия собирается восстановить и построить заново в новых регионах 3 тысячи многоэтажек в 2023 году
В недавно присоединенных регионах России в текущем году планируется отремонтировать или восстановить порядка 3 тысяч многоквартирных домов и построить 47 новых многоэтажек. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, сейчас строители возводят 47 многоэтажек в Мариуполе, Волновахе и Алчевске. В планах по восстановлению — более 2,8 тыс. домов.
Вице-премьер уточнил, что к строительству домов привлечены федеральные заказчики, сотрудники Военно-строительного комплекса из 56 регионов.
В 2021 году, по словам Хуснуллина, в новых регионах были отремонтированы и восстановлены около 1,3 тыс. многоквартирных жилых домов, пострадавших от боевых действий.
Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал договоры о вхождении в состав России территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Хуснуллин заявлял об «уникально» высоких темпах восстановления Крымского моста. Он также сообщал, что железнодорожная часть моста будет восстановлена к середине лета.
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