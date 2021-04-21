Джарахов и «Смешарики» выпустили совместный трек
21 апреля 202119:31
Известный блогер и рэпер Эльдар Джарахов представил сегодня трек «Drill», выпущенный совместно с героями мультсериала «Смешарики».
В песне Бараш и Крош сравнивают себя с 50 Cent и Snoop Dogg. В соцсетях мультфильма уже неоднократно появлялись их музыкальные пародии на песни «Кадиллак» Моргенштерна, «Du Hast» группы Раммштайн.
Ранее «Смешарики» выпустили собственный альбом.
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21 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru