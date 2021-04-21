Джарахов и «Смешарики» выпустили совместный трек

Известный блогер и рэпер Эльдар Джарахов представил сегодня трек «Drill», выпущенный совместно с героями мультсериала «Смешарики».

В песне Бараш и Крош сравнивают себя с 50 Cent и Snoop Dogg. В соцсетях мультфильма уже неоднократно появлялись их музыкальные пародии на песни «Кадиллак» Моргенштерна, «Du Hast» группы Раммштайн.

Ранее «Смешарики» выпустили собственный альбом.

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Фото: YouTube/TVSmeshariki
ТЕГИ:РэперМузыкантыМузыка
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