Джарахов и «Смешарики» выпустили совместный трек

Известный блогер и рэпер Эльдар Джарахов представил сегодня трек «Drill», выпущенный совместно с героями мультсериала «Смешарики».

В песне Бараш и Крош сравнивают себя с 50 Cent и Snoop Dogg. В соцсетях мультфильма уже неоднократно появлялись их музыкальные пародии на песни «Кадиллак» Моргенштерна, «Du Hast» группы Раммштайн.

Ранее «Смешарики» выпустили собственный альбом.

