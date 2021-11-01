Лидер «Несчастного случая» Кортнев стал отцом в шестой раз
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в шестой раз стал отцом. В их совместной с женой Аминой Зариповой семье появился на свет четвёртый ребёнок - девочка.
Радостная новость появилась в аккаунтах музыкального коллектива. Дочку назвали Агафья, говорится в поздравительном посте:
«Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям»!
Алексей и Амина воспитывает также сыновей Арсения и Афанасия и дочь Аксинью. Кроме того, у 55-летнего Кортнева есть сыновья Артемий и Никита от предыдущих связей, отмечает сайт радиостанции «НАШЕ радио».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- В Госдуме придумали, кем заменить мигрантов на стройках Москвы
- В Госдуме назвали необычное условие продления нерабочих дней
- В Совфеде резко высказались о риске войны между Россией и Украиной
- Лавров едва не забрал семейную реликвию главы МИД Норвегии: Видео
- Зампостпреда РФ при ООН заявил о намерении ряда стран перенести оружие в космос
- Лидер «Несчастного случая» Кортнев стал отцом в шестой раз
- Минобороны Украины опровергло наращивание войск РФ у границы
- Фильм «Дюна» выдвинут на Оскар в 14 номинациях
- СПЧ просит не отправлять ректора «Шанинки» из дома под арест
- Бесплатные лекарства получат до 2 млн COVID-больных на домашнем лечении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru