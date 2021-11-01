Лидер «Несчастного случая» Кортнев стал отцом в шестой раз

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в шестой раз стал отцом. В их совместной с женой Аминой Зариповой семье появился на свет четвёртый ребёнок - девочка.

Радостная новость появилась в аккаунтах музыкального коллектива. Дочку назвали Агафья, говорится в поздравительном посте:

«Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям»!

Алексей и Амина воспитывает также сыновей Арсения и Афанасия и дочь Аксинью. Кроме того, у 55-летнего Кортнева есть сыновья Артемий и Никита от предыдущих связей, отмечает сайт радиостанции «НАШЕ радио».

