Канье Уэст прочитал молитву в окружении Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера
Рэпер Канье Уэст в Хэллоуин провел «Воскресную службу» в прямом эфире. Это был мини-концерт в поддержку альбома «DONDA». Артист пригласил на сцену музыкантов Мэрилина Мэнсона и Джанстина Бибера для исполнения некоторых совместных композиций.
Так, например, треки «Jail» и «Jail Pt. 2» с альбома «DONDA» были написаны Уэстом в соавторстве с Мэнсоном.
Появление шок-рокера на концерте вызвало неоднозначную реакцию поклонников. Поскольку это было первое публичное выступление Мэрилина Мэнсона после того, как в феврале несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии, и на основании их заявлений против певца было возбуждено дело и начато расследование.
Ранее альбом «DONDA» Канье Уэста, чье официальное сценическое имя теперь Ye, набрал миллиард прослушиваний на платформе Spotify.
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