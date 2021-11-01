Канье Уэст прочитал молитву в окружении Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера

Рэпер Канье Уэст в Хэллоуин провел «Воскресную службу» в прямом эфире. Это был мини-концерт в поддержку альбома «DONDA». Артист пригласил на сцену музыкантов Мэрилина Мэнсона и Джанстина Бибера для исполнения некоторых совместных композиций.

Так, например, треки «Jail» и «Jail Pt. 2» с альбома «DONDA» были написаны Уэстом в соавторстве с Мэнсоном.

Появление шок-рокера на концерте вызвало неоднозначную реакцию поклонников. Поскольку это было первое публичное выступление Мэрилина Мэнсона после того, как в феврале несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии, и на основании их заявлений против певца было возбуждено дело и начато расследование.

Ранее альбом «DONDA» Канье Уэста, чье официальное сценическое имя теперь Ye, набрал миллиард прослушиваний на платформе Spotify.

