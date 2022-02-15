«Шлак и мусор!» Пригожин защитил Клаву Коку от нападок насчет «Евровидения»
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что международный музыкальный конкурс превратился в фрик-шоу.
На «Евровидении» побеждает не тот, кто имеет отношение к музыке, а тот, кто больше выпендривается, поэтому на этом конкурсе только мусор и политика. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее актриса Ольга Будина призвала Россию отказаться от участия в «Евровидении». При этом Пригожин поддержал предполагаемую участницу от нашей страны - певицу Клаву Коку.
«Я надеюсь, что мы все-таки в здравом уме и светлой памяти. Почему Ольга Будина взъелась на Клаву Коку – я не понимаю. Клава Кока – наша русская артистка, хорошая девочка! Я лично ее знаю. Где написано, что именно Клава Кока будет представлять Россию на «Евровидении»? Я с ней разговаривал – она первый раз слышит об этом. Но Клава Кока – хороший кандидат. Я о ней вообще не думал. Просто не знал, что ей это может быть интересно», - отметил он.
Пригожин подчеркнул, что формат «Евровидения» уже не актуален для современного мира, так как перестал носить музыкальный характер.
«Отказаться от «Евровидения» и от отправки участника – это принципиально разные вещи. Где все эти люди, которые заявляют: «Того не надо, этого не надо», - были раньше? Я на протяжении многих лет говорил, что нам не нужно участвовать в этом шлаковом конкурсе. Это давно превратилось в политику. Это больше про мусор, музыкальных ценностей в этом проекте нет. Раньше этот конкурс был ценен, а сегодня в эпоху современных технологий это потеряло свою актуальность. Эта мини-музыкальная олимпиада давно превратилась во фрик-шоу, где побеждают не люди, которые имеют отношение к музыке, а кто ярче повыпендривается. Будет «Евровидение», не будет – это никак не влияет на нашу жизнь», - заключил продюсер.
Ранее Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для победы на «Евровидении» России нужна песня, которую будет петь весь мир.
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