«Шлак и мусор!» Пригожин защитил Клаву Коку от нападок насчет «Евровидения»

Ранее актриса Ольга Будина призвала Россию отказаться от участия в «Евровидении». При этом Пригожин поддержал предполагаемую участницу от нашей страны - певицу Клаву Коку.

«Я надеюсь, что мы все-таки в здравом уме и светлой памяти. Почему Ольга Будина взъелась на Клаву Коку – я не понимаю. Клава Кока – наша русская артистка, хорошая девочка! Я лично ее знаю. Где написано, что именно Клава Кока будет представлять Россию на «Евровидении»? Я с ней разговаривал – она первый раз слышит об этом. Но Клава Кока – хороший кандидат. Я о ней вообще не думал. Просто не знал, что ей это может быть интересно», - отметил он.

Пригожин подчеркнул, что формат «Евровидения» уже не актуален для современного мира, так как перестал носить музыкальный характер.