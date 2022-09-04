Спасатели не смогли добраться до туристов на камчатском вулкане
Вертолет со спасателями не смог сесть на Ключевском вулкане, чтобы забрать туристов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Причина – непогода, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае».
Число туристов, которые погибли во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести. Два человека из группы в настоящее время находятся в лагере на высоте 3 тыс. 300 метров. Остальные — на высоте более 4 тыс. метров.
30 августа группа туристов из 12 человек с двумя гидами совершала восхождение. 3 сентября оставшиеся в живых обратились к спасателям, заявив, что пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал. Один гид сломал ногу.
По данному факту заведено уголовное дело.
Госдуме нового созыва придётся заняться вопросом регулированием деятельность в сфере экстремального туризма, который до сих пор не решён. Об этом на пресс-конференции НСН заявила депутат Светлана Бессараб, комментируя гибель пяти непрофессиональных альпинистов.
«Группа депутатов, озабоченных гибелью туристов на маршрутах готовила законопроект, который, к сожалению, не получил положительный отзыв в правительстве. Мы понимаем, что Минкультуры довольно сложно разобраться с восхождением на горные пики или с погружением в глубины. Документ пока отозвано, но, я предполагаю, что новой Госдуме придется этим заниматься», - подчеркнула Бессараб.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,7 млн+48 042 / сут.
Умерли
385 тыс.+87 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+35 732 / сут.
- В Италии призвали ЕС компенсировать расходы граждан из-за антироссийских санкций
- Спасатели не смогли добраться до туристов на камчатском вулкане
- В Сирии погиб экипаж военного вертолета в ходе учебного полета
- Власти Херсона фиксируют рост требований о проведении референдума
- В России госпитализировали 2 239 человек с COVID-19
- Синоптик рассказал о погоде в российской столице в воскресенье
- В Кремле раскрыли принципы организации поездки Путина на G20
- Трамп процитировал Ленина в контексте рассуждений о чистоте выборов в США
- Британия в панике из-за перекрытия «Северного потока»
- Власти Энергодара: снаряд ВСУ попал в энергоблок ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru