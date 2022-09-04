Спасатели не смогли добраться до туристов на камчатском вулкане

Число туристов, которые погибли во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести. Два человека из группы в настоящее время находятся в лагере на высоте 3 тыс. 300 метров. Остальные — на высоте более 4 тыс. метров.

30 августа группа туристов из 12 человек с двумя гидами совершала восхождение. 3 сентября оставшиеся в живых обратились к спасателям, заявив, что пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал. Один гид сломал ногу.

По данному факту заведено уголовное дело.

Госдуме нового созыва придётся заняться вопросом регулированием деятельность в сфере экстремального туризма, который до сих пор не решён. Об этом на пресс-конференции НСН заявила депутат Светлана Бессараб, комментируя гибель пяти непрофессиональных альпинистов.

«Группа депутатов, озабоченных гибелью туристов на маршрутах готовила законопроект, который, к сожалению, не получил положительный отзыв в правительстве. Мы понимаем, что Минкультуры довольно сложно разобраться с восхождением на горные пики или с погружением в глубины. Документ пока отозвано, но, я предполагаю, что новой Госдуме придется этим заниматься», - подчеркнула Бессараб.

