Спасатели не смогли добраться до туристов на камчатском вулкане

Вертолет со спасателями не смог сесть на Ключевском вулкане, чтобы забрать туристов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Причина – непогода, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае».

Спасатели не смогли высадиться на Ключевском вулкане на Камчатке

Число туристов, которые погибли во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести. Два человека из группы в настоящее время находятся в лагере на высоте 3 тыс. 300 метров. Остальные — на высоте более 4 тыс. метров.

30 августа группа туристов из 12 человек с двумя гидами совершала восхождение. 3 сентября оставшиеся в живых обратились к спасателям, заявив, что пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал. Один гид сломал ногу.

По данному факту заведено уголовное дело.

Госдуме нового созыва придётся заняться вопросом регулированием деятельность в сфере экстремального туризма, который до сих пор не решён. Об этом на пресс-конференции НСН заявила депутат Светлана Бессараб, комментируя гибель пяти непрофессиональных альпинистов.

«Группа депутатов, озабоченных гибелью туристов на маршрутах готовила законопроект, который, к сожалению, не получил положительный отзыв в правительстве. Мы понимаем, что Минкультуры довольно сложно разобраться с восхождением на горные пики или с погружением в глубины. Документ пока отозвано, но, я предполагаю, что новой Госдуме придется этим заниматься», - подчеркнула Бессараб.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба МЧС
ТЕГИ:СпасателиГибельКамчатка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры