Увеличилось число погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке

Число туристов, которые погибли во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести, сообщает РИА Новости.

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Два человека из группы в настоящее время находятся в лагере на высоте 3 тыс. 300 метров. Остальные — на высоте более 4 тыс. метров.

30 августа группа туристов из 12 человек с двумя гидами совершала восхождение. 3 сентября оставшиеся в живых обратились к спасателям, заявив, что пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал. Один гид сломал ногу.

По данному факту заведено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, спасатели на вертолете направились к вулкану, чтобы помочь туристам в эвакуации. Планируется, что к месту происшествия они доберутся к 4 сентября. Группа находится на высоте 4200 метров.

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ФОТО: Пресс-служба МЧС Камчасткого края
ТЕГИ:ТуристыВулканыКамчатка
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