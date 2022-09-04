Увеличилось число погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке

Два человека из группы в настоящее время находятся в лагере на высоте 3 тыс. 300 метров. Остальные — на высоте более 4 тыс. метров.

30 августа группа туристов из 12 человек с двумя гидами совершала восхождение. 3 сентября оставшиеся в живых обратились к спасателям, заявив, что пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал. Один гид сломал ногу.

По данному факту заведено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, спасатели на вертолете направились к вулкану, чтобы помочь туристам в эвакуации. Планируется, что к месту происшествия они доберутся к 4 сентября. Группа находится на высоте 4200 метров.

