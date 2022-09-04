Увеличилось число погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке
Число туристов, которые погибли во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести, сообщает РИА Новости.
Два человека из группы в настоящее время находятся в лагере на высоте 3 тыс. 300 метров. Остальные — на высоте более 4 тыс. метров.
30 августа группа туристов из 12 человек с двумя гидами совершала восхождение. 3 сентября оставшиеся в живых обратились к спасателям, заявив, что пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал. Один гид сломал ногу.
По данному факту заведено уголовное дело.
Как сообщалось ранее, спасатели на вертолете направились к вулкану, чтобы помочь туристам в эвакуации. Планируется, что к месту происшествия они доберутся к 4 сентября. Группа находится на высоте 4200 метров.
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