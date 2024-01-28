Прокуратура устанавливает причины возникновения пожара в Театре сатиры

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств пожара в здании Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве. Об этом заявило ведомство в Telegram-канале.

Площадь пожара в Театре сатиры достиг 250 «квадратов»

«Информации о пострадавших не поступало», — отмечается в заявлении ведомства.

Координацией действий правоохранителей и сотрудников экстренных служб на месте пожара координирует Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев, сообщает RT.

Ранее стало известно, что площадь пожара в московском Театре сатиры, расположенном на Триумфальной площади в центре города, увеличилась до 250 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник 28 января, в воскресенье.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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