В Нижнем Новгороде произошел пожар в музее Горького

Пожар произошел в нижегородском Литературном музее Горького. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что пожар распространился на площади 500 кв. метров. В настоящее время он локализован.

По данным агентства, из здания прошла эвакуация одного человека, продолжается эвакуация материальных ценностей. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее 22 июня сообщалось, что на антарктической станции «Мирный» произошел крупный пожар. В результате были уничтожены несколько лабораторий и оборудование.



