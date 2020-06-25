В Нижнем Новгороде произошел пожар в музее Горького
Пожар произошел в нижегородском Литературном музее Горького. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что пожар распространился на площади 500 кв. метров. В настоящее время он локализован.
По данным агентства, из здания прошла эвакуация одного человека, продолжается эвакуация материальных ценностей. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее 22 июня сообщалось, что на антарктической станции «Мирный» произошел крупный пожар. В результате были уничтожены несколько лабораторий и оборудование.
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