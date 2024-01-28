Площадь пожара в Театре сатиры достигла 250 «квадратов»
Площадь пожара в московском Театре сатиры, расположенном на Триумфальной площади в центре города, увеличилась до 250 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник 28 января, в воскресенье.
«Площадь пожара в Театре сатиры в центре Москвы увеличилась до 250 "квадратов", сообщил наш источник», - сообщается в Telegram-канале.
Дым пожара поднимается над зданием, куда отправились сотрудники экстренных служб/
По официальным данным, на крыше здания может быть до 10 человек — это рабочие, которые проводили реконструкцию купола. Сотрудников эвакуируют, пострадавших нет.
Уточняется, что огонь возник во время работ по замене покрытия.
Пожар ликвидируют 62 спасателя и 14 единиц техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокуратура устанавливает причины возникновения пожара в Театре сатиры
- Площадь пожара в Театре сатиры достигла 250 «квадратов»
- Львов с Дворцового причала в Петербурге отправили на реставрацию
- Собянин: Около 270 премьер в столичных театрах состоялось в прошлом году
- Володин: В России проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты
- Лидер «Коммунистов России» сдал в ЦИК как кандидат в президенты
- Аксёнов подтвердил задержание диверсантов в Крыму
- Голубев: В доме в Ростове-на-Дону обрушился первый подъезд
- Налоги и скандалы: Коучи против СМИ
- Байден высмеял Трампа, назвав его неудачником
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru