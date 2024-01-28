Площадь пожара в Театре сатиры достигла 250 «квадратов»

Площадь пожара в московском Театре сатиры, расположенном на Триумфальной площади в центре города, увеличилась до 250 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник 28 января, в воскресенье.

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«Площадь пожара в Театре сатиры в центре Москвы увеличилась до 250 "квадратов", сообщил наш источник», - сообщается в Telegram-канале.

Дым пожара поднимается над зданием, куда отправились сотрудники экстренных служб/

По официальным данным, на крыше здания может быть до 10 человек — это рабочие, которые проводили реконструкцию купола. Сотрудников эвакуируют, пострадавших нет.

Уточняется, что огонь возник во время работ по замене покрытия.

Пожар ликвидируют 62 спасателя и 14 единиц техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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