Драка стульями стала возможной причиной потопа в Большом театре
Пьяная драка сотрудников со стульями стала причиной потопа на Новой сцене Государственного академического Большого театра в Москве, сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на одного из артистов театра.
Как отмечает собеседник издания, драка была ночью.
«Один бросил стул в другого, и стул попал на пульт управления противопожарной сигнализации. Вроде драка была на Исторической (сцене) где находится пульт, а залило Новую», — рассказал артист.
Пока сотрудники театра искали возгорание, вода продолжала литься и сцену затопило. Работники сначала решили, что начался настоящий пожар, говорят очевидцы. Предполагается, что театр успеют привести в порядок к 1 декабря, то есть к премьере спектакля «Мастер и Маргарита»,
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, из которого видно, что сцену полностью затопило.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Противники QR-кодов из Екатеринбурга арестованы на 12 суток
- Песков прокомментировал идею выдачи платных справок об антителах к ковиду
- Песков: Выполнение Минских соглашений – гарант безопасности
- Песков рассказал, насколько значима для Кремля ликвидация «Мемориала»
- Песков предупредил о новых всплесках коронавируса в мире
- «Вы забегаете вперед»: Песков назвал преждевременными разговоры о новогодних ограничениях
- Украине предрекли скорое банкротство
- Умер медведь, снявшийся в «Игре престолов»
- Драка стульями стала возможной причиной потопа в Большом театре
- Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову, обвиняемому в госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru