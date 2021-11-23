Драка стульями стала возможной причиной потопа в Большом театре

Пьяная драка сотрудников со стульями стала причиной потопа на Новой сцене Государственного академического Большого театра в Москве, сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на одного из артистов театра.

Как отмечает собеседник издания, драка была ночью.

«Один бросил стул в другого, и стул попал на пульт управления противопожарной сигнализации. Вроде драка была на Исторической (сцене) где находится пульт, а залило Новую», — рассказал артист.

Пока сотрудники театра искали возгорание, вода продолжала литься и сцену затопило. Работники сначала решили, что начался настоящий пожар, говорят очевидцы. Предполагается, что театр успеют привести в порядок к 1 декабря, то есть к премьере спектакля «Мастер и Маргарита»,

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, из которого видно, что сцену полностью затопило.

