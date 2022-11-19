Названа причина взрыва многоквартирного дома на Сахалине
Многоквартирный жилой дом в поселке Тымовское на Сахалине взорвался из-за 20-литрового газового баллона. Такие предварительные данные сообщили ТАСС в экстренных службах в субботу, 19 ноября.
«Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе. Баллоны такого объема запрещено ставить в жилых помещениях, разрешены только объемом до пяти литров», - заявили в экстренных службах.
По данным агентства, баллон был присоединен к плите, чтобы готовить пищу.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выплатить пострадавшим от взрыва дома в поселке Тымовское по 500 тысяч рублей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 445 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 621 / сут.
- В российском правительстве прогнозируют идеальный шторм для глобальной экономики
- Пушилин: Наши войска продвигаются по всей линии фронта
- Названа причина взрыва многоквартирного дома на Сахалине
- СМИ: После ЧП с ракетой в Польше Запад резко сменил риторику в отношении России
- Сахалинские власти выплатят пострадавшим от взрыва дома по 500 тысяч рублей
- В России госпитализировали 1 063 человека с COVID-19
- Число жертв взрыва дома на Сахалине выросло до девяти
- В Израиле готовят изменения в закон о репатриантах из России
- Встреча лидеров АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско
- Антонов: Россия надеется на скорое назначение посла США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru