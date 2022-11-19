Названа причина взрыва многоквартирного дома на Сахалине

Многоквартирный жилой дом в поселке Тымовское на Сахалине взорвался из-за 20-литрового газового баллона. Такие предварительные данные сообщили ТАСС в экстренных службах в субботу, 19 ноября.

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«Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе. Баллоны такого объема запрещено ставить в жилых помещениях, разрешены только объемом до пяти литров», - заявили в экстренных службах.

По данным агентства, баллон был присоединен к плите, чтобы готовить пищу.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выплатить пострадавшим от взрыва дома в поселке Тымовское по 500 тысяч рублей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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