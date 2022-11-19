На Сахалине пять этажей жилого дома обрушились после взрыва газа

Инцидент произошел в доме по улице Библиотечной в 05:03 мск.

«По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме... обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

На месте работают оперативные службы, в том числе медики. Причины взрыва выясняются. Отмечается, что дом не был газифицирован.

«Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь. <...> Частично обрушились перекрытия одного из подъездов. Администрация муниципального образования сформировала оперативный штаб. Специалисты приступили к разбору завалов», — сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

