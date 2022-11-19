Число жертв взрыва дома на Сахалине выросло до девяти
До девяти человек выросло число погибших при взрыве дома в поселке Тымовское на Сахалине. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
«На данный момент подтверждена информация о 9 погибших, из них 4 – дети», - написал глава региона.
Лимаренко также провел совещание в мэрии Тымовского района, на котором поручил оперативно обойти всех людей, лишившихся крова в результате взрыва. Он потребовал выяснить, в чем они нуждаются в первую очередь, и обеспечить их предметами первой необходимости.
«Без промедления выплатить материальную помощь», - поручил губернатор Сахалинской области.
По данным газеты «Известия», при взрыве пострадали два человека. Их госпитализировали в Тымовскую центральную районную больницу. Состояние одного тяжелое, другого – средней тяжести.
Также, сообщает издание, в ходе разбора завалов пострадал один пожарный.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли в результате взрыва дома на Сахалине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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