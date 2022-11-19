Сахалинские власти выплатят пострадавшим от взрыва дома по 500 тысяч рублей

«Семьям, потерявшим жилье, выплатим по 500 тысяч рублей. Родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, выплатим по 400 тысяч рублей», - сообщил на встрече с пострадавшими жителями Тымовского района сахалинский губернатор.

Валерий Лимаренко пообещал, что каждая пострадавшая семья получит материальную помощь.

«И самое главное, предоставим жилье. Сначала временное, а потом и постоянное. Немедленно будут выделены по 30 тысяч рублей от администрации города на неотложные нужды жильцам пострадавших квартир», - заявил он.

По словам главы региона, сегодня нуждающихся в ночлеге разместят в гостинице. В воскресенье полиция начнёт выдавать необходимые справки по потере документов и поможет их оперативно восстановить.

Ранее Валерий Лимаренко заявил о девяти погибших от взрыва дома, в числе которых четверо детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

