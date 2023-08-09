Три случая кори выявили у сотрудников рынка «Садовод» в Москве

Три случая кори выявлены у сотрудников рынка «Садовод». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

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«В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО "Оптово-розничный рынок "Садовод" ... была организована вакцинация против кори работников рынка», — отметили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор указал, что прививки сделали 680 работников «Садовода», которые не болели корью ранее и не имели законченного курса вакцинации. Ситуация остается на строгом контроле столичного управления федеральной службы.

Ранее случай кори выявили у сотрудника «Роснефти» в Москве, Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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