Три случая кори выявили у сотрудников рынка «Садовод» в Москве
Три случая кори выявлены у сотрудников рынка «Садовод». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.
«В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО "Оптово-розничный рынок "Садовод" ... была организована вакцинация против кори работников рынка», — отметили в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор указал, что прививки сделали 680 работников «Садовода», которые не болели корью ранее и не имели законченного курса вакцинации. Ситуация остается на строгом контроле столичного управления федеральной службы.
Ранее случай кори выявили у сотрудника «Роснефти» в Москве, Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сергиевом Посаде восстановительные работы проведут за счет властей
- В Москве ожидаются ливни, гроза и град
- Роспотребнадзор: риска завоза чумы из Монголии в Россию нет
- «Коммерсантъ»: Производители чая и кофе повысят отпускные цены с сентября
- Три случая кори выявили у сотрудников рынка «Садовод» в Москве
- Губернатор Подмосковья сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде
- МЧС: При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек
- Центробанк запустит пилот цифрового рубля 15 августа
- «Коммерсантъ»: Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе с пиротехникой
- Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru