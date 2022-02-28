Консульство РФ в Исландии подверглось нападению

Нападение произошло на консульство России в Исландии, кроме того, дипломатам поступают угрозы в связи с событиями на Украине. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков.

Он пояснил, что инцидент имел место после одного из антивоенных митингов, которые состоялись напротив здания консульского отдела дипмиссии, и проходили, в принципе, без нарушения общественного порядка. Однако по окончании акции гражданин с расстройствами психики выломал ворота консульства и попытался разбить видеокамеру, рассказал посол.

По словам Носкова, в адрес дипломатов также регулярно поступают оскорбления и угрозы по электронной почте, а также по телефону. «Звонят - брызжут онлайн-слюной», - прокомментировал дипломат.

