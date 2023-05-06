СМИ: В результате взрыва ранен писатель Захар Прилепин

По одним данным сообщается, что сработало взрывное устройство под днищем AUDI Q-7, на котором Захар Прилепин ехал к родственникам в Нижний Новгород. По другой информации, взрывчатку заложили под капот. Уточняется, что диаметр воронки под машиной составляет примерно 1.5 метра и 0,7 метра глубиной.

По данным источника Shot, взрыв произошел в 10:40. Якобы водитель Александр погиб на месте.

«В результате взрыва погиб личный охранник Прилепина - друг проекта wargonzo с позывным «Злой». Коллектив приносит соболезнования всем близким нашего боевого товарища», - написали журналисты в своем Telegram-канале.

Также авторы написали, что с писателем якобы ехала его дочь, которую успели высадить из автомобиля до взрыва. Девочка не пострадала.

По данным различных источников, Прилепин получил серьезное ранение ног, ему оказывают медицинскую помощь.

По информации пресс-службы Прилепина, писатель в порядке. Уточняется, что именно произошло в Нижнем Новгороде, пишет РИА Новости.

Следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился Захар Прилепин, сообщается в Telegram-канале ведомства.

