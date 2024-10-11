В Подмосковье произошло покушение на помощника депутата Госдумы
Неизвестный выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в мужчину в деревне Лапино городского округа Одинцово в Подмосковье, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий в беседе с РИА Новости.
По данным правоохранителей, накануне на веранде дома в Лапино злоумышленник несколько раз выстрелил в собственника жилья. Потерпевший получил два огнестрельных ранения, он госпитализирован и находится в реанимации.
В правоохранительных органах уточнили, что пострадавший — помощник депутата Госдумы Шерип Аликхаджиев.
По словам Врадий, после ЧП возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. На месте инцидента работают следователи и криминалисты, личность нападавшего устанавливается.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе было совершено покушение на сотрудника полиции, напоминает RT. Подозреваемый, в отношении которого правоохранители проводили проверочные мероприятия, пытался скрыться на автомобиле и совершил наезд на полицейского. Пострадавшего госпитализировали.
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