Депутат Курбанов опроверг участие в покушении на Кадырова

Депутат Госдумы Ризван Курбанов заявил, что никогда не принимал участия в подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, он подчеркнул, что в настоящее время проходит лечение за границей.

Курбанов отметил, что его словам «свидетель Всевышний», и добавил, что всегда уважал семью Кадыровых, особенно в период дружбы с их отцом Ахматом Кадыровым.

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Накануне Рамзан Кадыров заявил о подготовке покушения на него и пригрозил кровной местью нескольким депутатам, в том числе Курбанову и сенатору Сулейману Керимову.

Он утверждал, что у него есть свидетели, которые слышали, как депутаты спрашивали, за какую сумму можно осуществить заказ на убийство. Кадыров добавил, что если эти лица не докажут свою невиновность, они столкнутся с последствиями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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