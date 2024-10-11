Депутат Курбанов опроверг участие в покушении на Кадырова

Депутат Госдумы Ризван Курбанов заявил, что никогда не принимал участия в подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, он подчеркнул, что в настоящее время проходит лечение за границей.

Курбанов отметил, что его словам «свидетель Всевышний», и добавил, что всегда уважал семью Кадыровых, особенно в период дружбы с их отцом Ахматом Кадыровым.