Под Волгоградом полицейский грузовик столкнулся с фурой

Полицейский автомобиль «Камаз» столкнулся с большегрузом МАЗ в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

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По данным ведомства, авария произошла в 08:20 на ул. Логинова.

«В результате ДТП два сотрудника полиции и водитель МАЗа получили травмы», — указали в МВД.

По данным региональной Службы скорой медицинской помощи, пострадавших 1989, 1998 и 1967 годов рождения доставили в горбольницу № 1.

Накануне в Воронежской области фура столкнулась с колонной Росгвардии, напоминает Ura.ru. Пострадали 11 человек, впоследствии один из них скончался.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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