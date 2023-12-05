Под Волгоградом полицейский грузовик столкнулся с фурой
Полицейский автомобиль «Камаз» столкнулся с большегрузом МАЗ в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным ведомства, авария произошла в 08:20 на ул. Логинова.
«В результате ДТП два сотрудника полиции и водитель МАЗа получили травмы», — указали в МВД.
По данным региональной Службы скорой медицинской помощи, пострадавших 1989, 1998 и 1967 годов рождения доставили в горбольницу № 1.
Накануне в Воронежской области фура столкнулась с колонной Росгвардии, напоминает Ura.ru. Пострадали 11 человек, впоследствии один из них скончался.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вильфанд: Морозы в России продлятся до конца недели
- Лифт с женщиной и ребенком сорвался в шахту на юго-западе Москвы
- СМИ: КНДР закрыла посольства в Гвинее и Сенегале
- Пенсионерка выжила после падения на рельсы в метро Москвы. Видео
- ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СберСтрахования
- Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia дала россиянам 10 дней на вывод средств
- Финляндия расследует поставку России 3,5 тыс. дронов в обход санкций
- Под Волгоградом полицейский грузовик столкнулся с фурой
- В Финляндии заявили о планах начать производство боеприпасов для Украины
- Путин 6 декабря одним днём посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru