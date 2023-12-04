СМИ: В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии

Один человек погиб в Воронежской области в результате столкновения большегруза и колонны Росгвардии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Собеседник агентства рассказал, что ДТП произошло 2 декабря в Бобровском районе. По его словам, на 595 км трассы М-4 «Дон» фура протаранила три автобуса Росгвардии.

«Травмы получили 11 человек... Семь человек привезли в больницу. Из них были трое госпитализированы, один потом скончался», - уточнил источник.

По предварительным данным, погиб пассажир фуры.

Ранее в Северной Осетии в ДТП с лошадью погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:ПогибшиеВоронежская ОбластьДТПРосгвардия

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