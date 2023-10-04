Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 года колонии
Столичный Басманный суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года заключения по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.
Прокурор просил приговорить бывшую сотрудницу телеканала Марину Овсянникову к 9,5 года лишения свободы, напоминает RT. Однако судья постановил, что Овсянникова будет отбывать наказание в виде 8,5 года колонии общего режима.
«Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года», — добавили в ведомстве.
По данным следствия, в июле прошлого года Овсянникова разместила в публичном канале изображение, на котором демонстрирует плакат с текстом с заведомо ложной информацией о действиях российских войск во время специальной военной операции. Бывшую сотрудницу Первого канала поместили под домашний арест, из-под которого она позже сбежала и была объявлена в международный розыск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru