Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 года колонии

Столичный Басманный суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года заключения по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Марину Овсянникову попросили приговорить к 9,5 годам колонии

Прокурор просил приговорить бывшую сотрудницу телеканала Марину Овсянникову к 9,5 года лишения свободы, напоминает RT. Однако судья постановил, что Овсянникова будет отбывать наказание в виде 8,5 года колонии общего режима.

«Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года», — добавили в ведомстве.

По данным следствия, в июле прошлого года Овсянникова разместила в публичном канале изображение, на котором демонстрирует плакат с текстом с заведомо ложной информацией о действиях российских войск во время специальной военной операции. Бывшую сотрудницу Первого канала поместили под домашний арест, из-под которого она позже сбежала и была объявлена в международный розыск.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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