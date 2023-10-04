Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 года колонии

Прокурор просил приговорить бывшую сотрудницу телеканала Марину Овсянникову к 9,5 года лишения свободы, напоминает RT. Однако судья постановил, что Овсянникова будет отбывать наказание в виде 8,5 года колонии общего режима.

«Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года», — добавили в ведомстве.

По данным следствия, в июле прошлого года Овсянникова разместила в публичном канале изображение, на котором демонстрирует плакат с текстом с заведомо ложной информацией о действиях российских войск во время специальной военной операции. Бывшую сотрудницу Первого канала поместили под домашний арест, из-под которого она позже сбежала и была объявлена в международный розыск.

