Подозреваемая в хищении более 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции
Сотрудница банка из города Ачинск Красноярского края, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, сдалась полиции. Об этом сообщает управление МВД по региону со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Ранее стало известно, что в одном из отделений банка в Ачинске обнаружили пропажу 15 млн рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Предположительно, деньги похитила кассир, пишет РИА ФАН. Сотрудницу банка объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». По данным СМИ, у женщины были психологические проблемы, а ее муж задолжал почти 800 тысяч рублей.
Как сообщила Волк, оперативники убедили мать подозреваемой поговорить с дочерью, и та уговорила женщину перестать скрываться и явиться в полицию, отмечает телеканал «360». Сейчас кассирша находится в отделе полиции в Ачинске, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru