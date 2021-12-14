Подозреваемая в хищении более 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции

Ранее стало известно, что в одном из отделений банка в Ачинске обнаружили пропажу 15 млн рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Предположительно, деньги похитила кассир, пишет РИА ФАН. Сотрудницу банка объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». По данным СМИ, у женщины были психологические проблемы, а ее муж задолжал почти 800 тысяч рублей.

Как сообщила Волк, оперативники убедили мать подозреваемой поговорить с дочерью, и та уговорила женщину перестать скрываться и явиться в полицию, отмечает телеканал «360». Сейчас кассирша находится в отделе полиции в Ачинске, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

