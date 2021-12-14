Подозреваемая в хищении более 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции

Сотрудница банка из города Ачинск Красноярского края, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, сдалась полиции. Об этом сообщает управление МВД по региону со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Появилась видеозапись кражи денег кассиром банка в Красноярском крае

Ранее стало известно, что в одном из отделений банка в Ачинске обнаружили пропажу 15 млн рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Предположительно, деньги похитила кассир, пишет РИА ФАН. Сотрудницу банка объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». По данным СМИ, у женщины были психологические проблемы, а ее муж задолжал почти 800 тысяч рублей.

Как сообщила Волк, оперативники убедили мать подозреваемой поговорить с дочерью, и та уговорила женщину перестать скрываться и явиться в полицию, отмечает телеканал «360». Сейчас кассирша находится в отделе полиции в Ачинске, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПолицияХищениеДеньгиКрасноярский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры