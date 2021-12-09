Появилась видеозапись кражи денег кассиром банка в Красноярском крае
9 декабря 202114:27
Момент кражи денег кассиром отделения «Альфа-банка» в городе Ачинске Красноярского края запечатлели на видео. Запись с камер наблюдения разместил РБК.
Ранее о том, что сотрудница банка Анна Григорьева украла 22,5 млн рублей, написал Telegram-канал Shot. Предполагается, что у женщины начались психологические проблемы из-за сложностей в семье. Кроме того, у ее мужа обнаружили долг на более чем 800 тысяч рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru