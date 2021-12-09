Появилась видеозапись кражи денег кассиром банка в Красноярском крае

Момент кражи денег кассиром отделения «Альфа-банка» в городе Ачинске Красноярского края запечатлели на видео. Запись с камер наблюдения разместил РБК.

Ранее о том, что сотрудница банка Анна Григорьева украла 22,5 млн рублей, написал Telegram-канал Shot. Предполагается, что у женщины начались психологические проблемы из-за сложностей в семье. Кроме того, у ее мужа обнаружили долг на более чем 800 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КражаКрасноярский КрайДеньгиВидео
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