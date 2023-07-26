«Монстр, рок, и экстремалы!»: Москву вновь затопил тропический ливень
Вода добралась до метро и торговых центров, рок-музыканты смело готовятся к речному концерту, пешеходы пытаются хайпануть на стихии, а автомобилисты хватаются за головы.
На Москву в среду обрушился мощный ливень, превративший улицы столицы в реки и заливший десятки автомобилей. Вода добралась до метро и торговых центров, уже выпала четверть месячной нормы осадков, при этом ливень периодически прекращается, давая москвичам надежду не превратиться к концу дня в водоплавающих.
18 июля Москву накрыл сильный ливень, в ходе которого подтопило станцию метро «Парк культуры» и центральные улицы, кроме того было экстренно остановлено колесо обозрение «Солнце Москвы». Спустя неделю, ситуация повторилась.
СМИ в среду пестрят кадрами затопленных улиц, иронично измеряя пробег автомобилей в морских милях. Под водой оказались торговые центры «Вегас Кунцево» и «Румер», в ТЦ «Филион» затопило парковку, на которой внезапно забил фонтан, на Комсомольской - фитнес-клуб, а на севере столицы - двор ЖК «Дмитровский парк».
Также струи воды заметили в переходе станции метро «Народное Ополчение», однако она продолжает работу в штатном режиме. Дептранс Москвы сообщил, что следит за ситуацией, при этом все станции метро открыты, а поезда ходят по расписанию.
Креативные москвичи решили хайпануть на стихии. На улицах города уже замечены полуголые пешеходы, в Мякинино на улицы выплыл мужчина на надувной лодке, кто-то спасается от потопа на крышах машин, дети играют в аква-футбол на затопленных коробках, кроме того в соцсетях появилось видео нового способа преодоления водных препятствий.
Седовласый пожилой мужчина в красной футболке решил добраться от магазина к машине, встав сразу на две продуктовых тележки и двигаясь на них, словно на ходулях.
Тем временем музыканты группы «Uma2rman», у которых сегодня запланирован концерт на теплоходе, обнародовали видео экстремальной репетиции, которое публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом братья Кристовские не собираются отказываться от планов прокатиться по Москве-реке с музыкой, в отличие от Валерия Кипелова, отменившего в июле из-за погоды «деньрожденьческий» концерт на корабле.
Синоптик Евгений Тишковец, называющий себя «часовым погоды», сообщил в районе 15:30, что в пределах МКАД уже выпало 20-25 мм осадков при месячной норме 84 мм. При этом он пообещал москвичам до конца суток ливни, град и усиление ветра.
Кроме того, сегодня затопило пешеходные тоннели на ряде станций Московской железной дороги.
«Наиболее сложная ситуация сложилась на станциях Лесной Городок и Нара Киевского направления, а также на станции Калитники Курского направления, расположенных в низинах. В настоящее время на станции Нара и Лесной Городок железнодорожники при помощи насосов откачали воду из пешеходных тоннелей, обеспечив возможность для прохода пассажиров. На станции Калитники работы продолжаются», - сообщил Telegram-канал МЖД в районе 17:00.
На момент выхода материала, дождь в районе метро «Октябрьское поле» закончился. При этом погодные «Яндекс-карты» показывают, что основной грозовой фронт, напоминающий по очертаниям рассерженного монстра, уже ушел к северо-востоку от Москвы.
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