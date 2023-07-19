Прошедший в Москве дождь стал самым сильным за последние 50 лет

Она уточнила, что за 19 часов в центре города выпало 68,3 миллиметров осадков, а самый сильный дождь пришелся на Зеленоград - там за сутик выпало 70 миллиметров осадков.

Дожди в Подмосковье оказались сильнее столичных - там осадков было еще больше. Рекордсменом стал Клин - там зафиксировали 90 миллиметров осадков. Из-за мощных дождей уровень воды в подмосковных реках и водоемах поднялся на 10-15 сантиметров.

Ранее Синоптик Михаил Леус рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о погоде в оставшиеся июльские дни.



