Прошедший в Москве дождь стал самым сильным за последние 50 лет
Жители Москвы стали свидетелями самого сильного дождя за последние полвека. Об этом сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова приводит «Российская газета».
Она уточнила, что за 19 часов в центре города выпало 68,3 миллиметров осадков, а самый сильный дождь пришелся на Зеленоград - там за сутик выпало 70 миллиметров осадков.
Дожди в Подмосковье оказались сильнее столичных - там осадков было еще больше. Рекордсменом стал Клин - там зафиксировали 90 миллиметров осадков. Из-за мощных дождей уровень воды в подмосковных реках и водоемах поднялся на 10-15 сантиметров.
Ранее Синоптик Михаил Леус рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о погоде в оставшиеся июльские дни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru