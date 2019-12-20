Отец лубянского стрелка пожалел, что тот не совершил самоубийство

Фатих Манюров признался, что не особо общался с сыном, однако подчеркнул, что Евгений не пил и не курил.

Отметим, что мать Евгения заявила, что сын какое-то время поддерживал связь с некими арабами, с которыми общался на английском языке, сообщает Ura.ru

В результате перестрелки, устроенной Манюровым, погиб сотрудник ФСБ, пострадали еще пять человек.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования близким и родственникам погибшего сотрудника, передает RT.



