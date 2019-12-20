Отец лубянского стрелка пожалел, что тот не совершил самоубийство
Отец жителя Подмосковья Евгения Манюрова (на фото), который накануне открыл огонь по силовикам на Лубянской площади в Москве, заявил, что находится в шоке из-за действий сына. Он об этом он заявил в интервью «Пятому каналу».
Мужчина заявил, что воспринимает поступок сына очень негативно, по его словам, лучше бы тот покончил с собой.
Фатих Манюров признался, что не особо общался с сыном, однако подчеркнул, что Евгений не пил и не курил.
Отметим, что мать Евгения заявила, что сын какое-то время поддерживал связь с некими арабами, с которыми общался на английском языке, сообщает Ura.ru
В результате перестрелки, устроенной Манюровым, погиб сотрудник ФСБ, пострадали еще пять человек.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования близким и родственникам погибшего сотрудника, передает RT.
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