В Воронеже более 20 квартир повреждены после атаки БПЛА
Более 20 квартир, почти сорок автомобилей и пять нежилых помещений повреждены в Воронеже после падения обломков беспилотников ВСУ. Об этом заявили в мэрии города.
«По информации, имеющейся на данный момент, пострадало 38 автомобилей, 22 квартиры и 5 нежилых помещений», — приводит сообщение властей РИА Новости.
В мэрии указали, что на территории жилых домов работают специалисты оперативных служб, они определяют число поврежденных объектов. Позже власти проведут поквартирный обход, чтобы оценить нанесенный ущерб.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в столице региона дрон ВСУ при падении повредил фасад жилого дома на улице Березовая Роща, кроме того, обломки БПЛА рухнули на Ленинском проспекте, напоминает Ura.ru. Никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru