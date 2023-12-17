Армия Израиля обнаружила крупнейший туннель ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в секторе Газа крупнейший туннель палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.
Одна из шахт расположена в 400 метрах от контрольно-пропускного пункта «Эрез» на границе Израиля и палестинского анклава. По данным ЦАХАЛ, подземные коммуникации построены под руководством Мухаммеда Синвара - брата лидера военного крыла ХАМАС.
Израильские военные обнаружили четыре километра туннельного маршрута. Максимальная глубина составляет 50 метров.
Как пишет газета The Wall Street Journal, Израиль начал затапливать туннели ХАМАС морской водой. Операция займет несколько недель, передает «Радиоточка НСН».
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