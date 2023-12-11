Нетаньяху назвал последние дни началом конца для ХАМАСА
11 декабря 202302:01
Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в последние дни операции армии страны в Газе — начало конца ХАМАС, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, за последние дни в плен сдались десять представителей палестинского движения. Премьер отметил, что война в само разгаре, но это начало конца ХАМАС.
Тем временем, количество жертв конфликта в секторе Газа увеличилось до почти 18 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru