Вайнштейна приговорили к 16 годам тюрьмы за изнасилование

Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за преступления сексуального характера. Свою вину 70-летний кинопродюсер не признал.

В марте 2020 года суд приговорил кинопродюсера к 23 годам за изнасилование третьей степени и склонение к интимным отношениям первой степени. Спустя год Вайнштейн обжаловал приговор и потребовал пересмотреть дело.

В 2021 году суд обязал принадлежавшую продюсеру компанию Weinstein Company выплатить $17 миллионов жертвам сексуального насилия, пишет НСН.

