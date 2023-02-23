Вайнштейна приговорили к 16 годам тюрьмы за изнасилование
Суд приговорил американского продюсера Харви Вайнштейна к 16 годам лишения свободы за изнасилование, сообщает агентство Reuters.
Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за преступления сексуального характера. Свою вину 70-летний кинопродюсер не признал.
В марте 2020 года суд приговорил кинопродюсера к 23 годам за изнасилование третьей степени и склонение к интимным отношениям первой степени. Спустя год Вайнштейн обжаловал приговор и потребовал пересмотреть дело.
В 2021 году суд обязал принадлежавшую продюсеру компанию Weinstein Company выплатить $17 миллионов жертвам сексуального насилия, пишет НСН.
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