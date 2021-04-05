Вайнштейн обжаловал приговор суда
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, находящийся в тюрьме по решению суда по делу об изнасилованиях, обжаловал приговор и потребовал проведения нового суда. Об этом сообщает РИА Новости.
В марте прошлого года суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилование третьей степени и склонение к сексу первой степени. Сам бывший продюсер свою вину не признал.
Адвокаты продюсера заявили, что направили в суд 166-страничный документ, в которых указаны ошибки в ведении судебного процесса. В частности, адвокаты отмечают лишение Вайнштейн права на беспристрастное жюри.
Впервые обвинения в адрес Вайнштейна прозвучали в 2017 году. Издание The New York Times опубликовало ряд материалов, основанных на заявлениях актрис и подчиненных Вайнштейна, которые пострадали от него за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с бывшим продюсером рассказали еще 80 женщин, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.
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