Конституционный суд Молдавии передал обязанности президента Павлу Филипу. Решение было принято с целью рaспустить пaрлaмент и нaзнaчить досрочные выборы. Ответом нa действия Конституционного судa будет «внешняя и внутренняя мобилизaция», сообщил глaвa госудaрствa. «Это отчaянный шaг — воспользовaться подконтрольным КС в целях дaльнейшей узурпaции влaсти», — зaявил Додон и нaзвaл стрaну «зaхвaченным госудaрством», пишет Газета.ру.

В субботу пророссийскaя Пaртия социaлистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировaли пaрлaментское большинство, и стрaнa после трех месяцев ожидaния получилa новое прaвительство. Конституционный суд объявил эти решения незaконными, пaрлaмент в ответ зaявил о попытке нaходившейся у влaсти до сих пор Демокрaтической пaртии через судей узурпировaть влaсть и принял декларацию о том, что Молдавия является захваченным государством.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН высказал предположение о том, что избранный президент и новая коалиция политических сил, в которую вошла партия социалистов и блок ACUM, смогут преодолеть противостояние с Демократической партией во главе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком, который подозревается в вывозе из РФ свыше 37 млрд. рублей.

«В условиях захваченного государства, коим являлась Молдавия, как задекларировал новый парламент, рассматривать Конституционный суд как легитимный орган неправильно. Сегодня законная власть должна дать оценку решениям КС, step by step – поэтапно выйти на круги своя. Думаю, так и произойдет. Все, что необходимо было сделать для отстранения олигархического режима от оппозиции, сделано. Главное, чтобы новые силы не побоялись и держали удар, не испугались сфабрикованных компроматов, которые уже выброшены в публичное пространство», - отметил эксперт.

Игорь Тулянцев считает, что новая власть в Молдове сможет противостоять предшественникам благодаря международной поддержке.

«Самое главное, что произошло в политической жизни Молдавии – получена поддержка нынешней власти (союза блока ACUM и партии социалистов) от основных международных партнеров: США, России, ЕС. Фактически международным сообществом была легитимизирована новая законная власть. Поэтому все действия Демократической партии и ее лидера Владимира Плахотнюка помешать новой власти исполнять ее обязанности будут восприниматься как попытка переворота или узурпации власти. А это в сегодняшних условиях главное», - заявил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину».

Ранее эксперты в эфире НСН давали прогнозы об изменении взаимоотношения стран после парламентских выборов в Молдавии.

