СМИ: В столице Йемена прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в столице Йемена городе Сане, сообщает Al Mayadeen.

США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

Это произошло на фоне пролёта военных самолётов.

Ранее США нанесли удары по передовым складам оружия хуситов в Йемене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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