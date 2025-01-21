Россия атаковала объект энергетики на Украине

Кроме того, в 148 районах были поражены живая сила и техника ВСУ, места хранения и сборки дронов, а также инфраструктура военных аэродромов.

Отмечается, что в атаке задействовали артиллерию, ударные дроны, оперативно-тактическую авиацию и ракетные войска.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 270 военнослужащих.

