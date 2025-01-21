ВСУ потеряли в Курской области более 53 600 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 270 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 53 600 военнослужащих.
Также российские войска подбили 309 танков, 237 БМП и 178 БТР, 1590 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 381 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 96 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы и 1574 автомобиля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 21 января силы ПВО сбили над российскими регионами 55 украинских БПЛА, в том числе один над Курской областью, сообщает RT.
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