В России заявили о возможности Киева прекратить боевые действия в любой момент

Как Украина, так и западные кураторы всегда могут остановить бои. Условия России уже озвучены, они остаются в силе. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщило агентство РИА Новости.

Путин: победа России в конфликте на Украине неизбежна

По его словам, Россия добивается денацификации и демилитаризации Украины, а также ликвидации поступающих со стороны Киева угроз безопасности России в конституционно закрепленных границах.

Гаврилов добавил, что успех спецоперации неминуем, равно как и воплощение в жизнь всех намеченных целей. Он отметил, что Россия достигнет их любыми возможными способами и готова к любой ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с работниками «Обуховского завода» в Санкт-Петербурге заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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